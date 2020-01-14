شوقي السعيد: تعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة القمة.. وخدعنا حسام حسن بالسحر.. فيديو

أكد شوقي السعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أنه لم يتعمد إصابة أي لاعب بارتجاج في المخ، أو كسر في الوجه، لكنه يلعب بخشونة دون قصد الإيذاء.



وقال "السعيد" في تصريحات تليفزيونية بفضائية "تايم سبورتس": "أثناء تواجدي مع نادي الجونة، نشبت أزمة بيني وبين عماد متعب بسبب تدخلي بشكل قوي على الكرة، وليد سليمان هو من أشاع عني سمعة –الدبابيس- وهذا لم يحدث مني".



وكان عدد من اللاعبين قد أكدوا أن السعيد يدخل المباريات ومعه –دبوس- يؤذي به منافسيه.



وأردف: "تدخلت بشكل عنيف على وليد سليمان في نهائي الكأس، وكنت أقصد إيذاءه، وليد سليمان، تجاوز وقام بسبي وتحدثت مع حسام غالي لكي يقوم بتهدئته، لكن هو أصر أن يستفزني في الملعب".



واستكمل: "وليد سليمان من اللاعبين الذين يجب أن تلعب عليهم بشكل قوي، لأنني لو فعلت عكس ذلك؛ سيؤذيني، تدخلاته عنيفة جدًا، وليد سليمان تسبب في إصابة لاعب الاتحاد السكندري هشام شحاتة بكسر في الجمجمة، واللاعب علي عيد كسر له عظمة العين".



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وتطرق شوقي السعيد للحديث عن مشكلة الزمالك في الفترة الأخيرة: "نخلق للاعبين مبررات بمعنى أن نقول هناك سحر وجن، أنا كلاعب عندما يقال لي ذلك، معنوياتي تهبط".



وروى السعيد موقفا معه خلال مواجهة الزمالك والجونة خاص بالجن، قائلًا: "كنت لاعبًا في الجونة تحت القيادة الفنية لأنور سلامة ومدير الكرة أحمد الصحيفي، كنا نواجه الزمالك والمدير الفني حسام حسن".



واستطرد: "أنور سلامة والصحيفي يعلمان أن حسام حسن يتفاءل ويتشاءم وينشغل بالجن، فطلبوا من العامل برش مياه معدنية أمام غرفة ملابس لاعبي الزمالك بشكل واضح".



وأتم: "حسام حسن طالب اللاعبين بالوقوف لمدة نصف ساعة، حتى يتم رش مياه بملح، على ما ظن أنه عمل سحري، وفي النهاية الزمالك خسر 1-2، يومها خرج حسام حسن وقال كان هناك سحر، هو تخيل وأقنع نفسه واللاعبين أنهم لن يفوزوا مهما فعلوا، لاعبو الزمالك أعلى فنيًا من الأهلي، ولكن الأهلي يورث الروح للاعبيه".