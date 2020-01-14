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أخبار العالم

الكشف عن لقاء يجمع رئيسي المخابرات التركية ومكتب الأمن الوطني السوري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن لقاء جمع رئيس المخابرات التركية حقان فيدان، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، وذلك في لقاء ثلاثي سوري روسي تركي.

وقالت الوكالة السورية إن الجانب السوري طالب من تركيا بالالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضًا وشعبًا والانسحاب الفوري والكامل منها بشكل كامل.

وطالبت سوريا من المسئول التركي احترام اتفاق سوتشي الموقع عام 2018، وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريقي حلب-اللاذقية، وحلب-حماة.

وشدد "مملوك" على أن الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعًا بشرية في تلك المنطقة.
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