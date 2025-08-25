الصور الأولى لحادث حريق مستشفى جامعة قناة السويس

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، اندلاع حريق داخل المبنى الإداري بمستشفى جامعة قناة السويس، ما تسبب في حالة من الهلع بين الموظفين والعاملين بالمستشفى، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بشكل كامل.

تفاصيل الحريق

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المكاتب داخل المبنى الإداري لمستشفى الجامعة، لتتحرك على الفور سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، مدعومة بعدد من خزانات المياه؛ حيث تمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المبنى أو الأقسام الطبية المجاورة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين جراء الحريق، حيث جرى نقلهم على الفور إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأشار مصدر طبي إلى أن الإصابات تنوعت بين حالات اختناق نتيجة الدخان المتصاعد، وبعض الإصابات البسيطة الناتجة عن التدافع أثناء عملية الإخلاء، مؤكدًا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية الطبية المناسبة.

ويعد مستشفى جامعة قناة السويس واحدًا من أكبر المستشفيات الجامعية في إقليم القناة وسيناء، حيث يقدم خدمات طبية وتعليمية وبحثية لآلاف المرضى والمترددين يوميًا، ويضم عشرات الأقسام التخصصية، الأمر الذي جعل سرعة السيطرة على الحريق ضرورة قصوى للحفاظ على استمرارية العمل وتقديم الخدمة الطبية.