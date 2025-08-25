قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء | إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
أخبار البلد

وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لـ مشروع تأهيل المنشآت المائية

مشروع تأهيل المنشآت المائية
مشروع تأهيل المنشآت المائية
أمل مجدى

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر   بشأن الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية" .

وصرح الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية على مستوي الجمهورية هو أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 ، مؤكداً أهمية "مشروع تأهيل المنشآت المائية" فى إحلال وصيانة المنشآت المائية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة في التحكم في إمرار التصرفات المائية، مما يُسهم فى تحسين كفاءة الري بشكل عام، وضمان تطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين، بالإضافة لأهمية تأهيل بوابات أفمام الترع بإعتبارها جزء من خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بالتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بديلاً عن المناسيب .

وأشار إلى أن المشروع بدأ بعمل حصر وتقييم لعدد ٥٤ ألف منشأ مائى في جميع أنحاء الجمهورية، وتم بناءً على هذا التقييم تحديد المنشآت التي تحتاج للصيانة أو الإحلال، وتم البدء فى تنفيذ أعمال المشروع حيث تم حتى تاريخه نهو المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وجارى العمل في المرحلة الثالثة من المشروع .

وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع والتي انتهت في شهر يونيو ٢٠٢٤، إحلال عدد (٤١٦) منشأ عبارة عن (عدد (١٥١) بوابة ، (١٣٦) مصب نهاية ترعة ، (١٢٠) كوبرى ، (٥) سحارات ، (٣) تغطيات ، ومشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية ) ، وشملت المرحلة الثانية والتي انتهت في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ إحلال عدد (٦٥١) منشأ عبارة عن (عدد (٩٠) بوابة ، (٦٨) مصب نهاية ، (١٩) بدالة ، (٣٧٢) كبرى ، (٢١) سحارة ، (٧٣) قنطرة صغيرة ، (٥) محطات خلط، تغطية ، (١) هويس، (٢) مغذى) .

كما يجرى العمل في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى (٢٢١٦) منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات عبارة عن ( عدد (١٢٨٣) كوبرى ، و (٣٢٧) بوابة ، (٣٣٠) قنطرة صغيرة ، (١٥٧) مصب نهاية وهدار ، (٤٠) بدالة ، (٣٤) سحارة ، (٢٥) تغطية ، (١٢) محطة ، (٥) مغذيات ، (٣) صاولات ) .

وقد وجه الدكتور سويلم لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" التابعة لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بضرورة الإلتزام التام بالمواصفات الفنية والقياسية أثناء أعمال التنفيذ، والالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقاً للخطة الموضوعة، مع تكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة .

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .

وزارة الري وزارة الري والموارد المائية الرئيس السيسي

