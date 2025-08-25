رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4 " بمطار القاهرة الدولي، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمطار، مضيفًا أنه من المتوقع أن يصبح المشروع نموذجًا رائدًا في تصميم وتشغيل المطارات حول العالم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ وفقًا لأحدث المعايير العالمية ليشكل إضافة نوعية للبنية التحتية للمطار.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف إنشاء مبنى ركاب بسعة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر سنويًا، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن ومبادئ الاستدامة البيئية.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء مدرج جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية بما يواكب التطورات في هذا المجال، إضافة إلى مواقف سيارات واسعة مغطاة بالكامل بالألواح الشمسية، وربط متكامل بشبكة طرق حديثة ذات مداخل سلسة وسريعة، فضلًا عن مباني دعم وتشغيل مصممة وفق المعايير القياسية الدولية.

وتابع الدكتور سامح الحفني أن المبنى الجديد سيعتمد على أحدث التقنيات الذكية ليكون ضمن مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا على مستوى العالم.