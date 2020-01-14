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فن

اجتماع في نقابة الموسيقيين من أجل قرارات هامة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:24 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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شروق ابراهيم
قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل، عقب عودة النقيب هاني شاكر من رحلة عمل خارج مصر؛ لاتخاذ عدة قرارات، أهمها ربط وديعة جديدة بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح صندوق النقابة لتصل مجموع الودائع 28 مليون جنيه بعد أن كانت 7 ملايين جنيه قبل المجلس الحالي وولاية هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

كما يقرر المجلس تثبيت قاعدة زيادة المعاشات بقيمة 20 بالمائة سنويا نصفها خلال شهر يناير والباقي في شهر يوليو من كل عام بعد تم زيادة المعاش فعليا الشهر الحالي ليصبح 990 جنيه وهي أعلى قيمة معاش بين النقابات الفنية الثلاث.

ويثمن المجلس جهود الجهاز الإداري ولجنة العمل بالنقابة؛ بعد أن حققت أعلى إيرادات في تاريخ النقابة خلال موسم رأس السنة المنقضي.

وكان مجلس النقابة بأكمله، تتقدمهم الفنانة نادية مصطفى، قد آزر الفنان إيهاب توفيق في محنته الأخيرة، بعد وفاة والده، منذ اللحظة الأولى، وشاركوه تفاصيل الجنازة والعزاء، وايضا مؤازرة الفنان محمد منير في وفاة مدير أعماله وابن عمه وزوج شقيقته "محمود"، كما تواصل الفنان هاني شاكر تليفونيا معهما؛ لوجوده في رحلة عمل خارج مصر.
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