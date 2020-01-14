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فن

ديما الحايك تفتتح العام الجديد بـ3 أعمال درامية ..صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:27 ص
ديما الحايك
ديما الحايك
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قسم الفن
انتهت الفنانة السورية "ديما الحايك" من تصوير مشاهدها في العمل الكوميدي السوري "ببساطة"، للمخرج "تامر اسحق"، إلى جانب النجم السوري "باسم ياخور" ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا السورية.

وأبدت "الحايك" سعادتها لمشاركتها في العمل، مشيرة إلى أن الكوميديا التي يطرحها في مجرياته، مميزة جدا وقريبة إلى حد كبير من قلوب المتابعين.

وأضافت في تصريحات خاصة: "أنا سعيدة بالعمل مع النجم باسم ياخور، كما أن العمل يقدم جرعة كوميدية قريبة جدا من المشاهد".

من جهة أخرى، انتهت "الحايك" من تصوير العمل البدوي "صقار" للكاتب "دعد الكسان" والمخرج "شعلان دباس"، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما، على رأسهم الفنان القدير "رشيد عساف".

وتحدث حول شخصيتها في العمل قائلة: "ألعب في العمل دور غزالة، وهي امرأة قوية إيجابية تحب الخير، وتقف إلى جانب الجميع في وجه الظلم الذي تتعرض له قبيلتها.. الشخصية جميلة ومحورية، وأنا سعيدة جدا لأنها أول مشاركة لي في الدراما البدوية".

وفي سياق آخر، أكدت "الحايك" أنها تستعد حاليا للمشاركة في عمل عربي بامارة أبو ظبي سيشكل نقلة نوعية في الدراما العربية، لم يعتد عليه المتابع العربي من قبل وفق تعبيرها، منوهة إلى أنه سيعرض قريبًا.

واختتمت "الحايك" تصريحاتها بالحديث عن تجربتها في مسلس "حرملك"، الذي يجمع نجوم الدراما في سوريا ومصر، مبدية تفاؤلها بالجزء الثاني، وأضافت: "العمل لاقى نجاحا مبهرا، وأتوقع أن يتضاعف النجاح في الجزء الثاني، الذي شهد إضافة كبيرة في مجال الأفكار والتفاصيل والخطوط التي ستجذب المتابع بدون شك".
ديما الحايك تفتتح العام الجديد بـ3 أعمال درامية ..صور
ديما الحايك تفتتح العام الجديد بـ3 أعمال درامية ..صور
ديما الحايك تفتتح العام الجديد بـ3 أعمال درامية ..صور
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