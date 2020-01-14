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رياضة

الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
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ملك موسى
استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، على قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى عاد للفريق بعد فسخ عقده مع نادي الوداد المغربى بدلا من التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، الذى انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وأعلن عن فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.

وقرر مسؤولو الزمالك قيد المهاجم الكونغولى فى قائمتى الفريق المحلية والإفريقية، حيث سيتم قيده فى القائمة المحلية عن طريق استبداله بمكان التونسي حمدي النقاز، على أن يتم قيده فى القائمة الإفريقية فى المقعد المتبقى.

ووافق الزمالك على تلبية رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بعد مشاركة كاسونجو فى تدريبات الفريق وتجهيزه بأفضل صورة حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية فور قيده.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام الجونة، على ملعب الأخير ، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز
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