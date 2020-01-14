شاهد.. تامر فرج في كواليس الآنسة فرح

نشر الفنان تامر فرج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة من كواليس مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يعرض حاليا على MBC 4.



وعلق تامر على الصورة قائلا: "القبطان والمخرج والمؤلف".



ومسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.