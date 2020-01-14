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ثقافة

مسؤولة بمكتب يونسكو القاهرة تزور متحف الحضارة لمناقشة التعاون المشترك.. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط السيدة أكاتسوكى تاكاهاشى مسئول البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام لمتحف الحضارة، وفيروز فكرى المشرف على إدارة التعاون الدولى بالمتحف.
 
وأوضح د. الشربينى أن هذه هي الزيارة الأولى لتاكاهاشي للمتحف، والتي حرصت على زيارته فور توليها مهام منصبها الجديد بالقاهرة، وتضمنت الزيارة جولة شاملة لجميع قاعات المتحف، وأقسامة المختلف والتعرف على الانشطة المختلف التي ينظمها المتحف بصورة مستمرة.
 
وأضاف أنه حرص خلال اللقاء على الاجتماع مع تاكاهاشي والوفد المرافق لها لبحث الاستعدادات والتجهيزات التى يتخذها المتحف لافتتاحه في الوقت المحدد له، ومناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو لتطوير العمل والنهوض بالمتحف.

كما تم بحث كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المتاحف، وإمكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف لرفع مستوى كفائتهم ، وتنظيم ورش عمل تثقيفية لمكافحة الاتجار بالآثار،  وتعزيز الفرص في المشاركة في مؤتمرات وأنشطة اليونسكو.
  
وفي نهاية الزيارة اعربت تاكاهاشي عن اهتمام منظمة اليونسكو بهذا الصرح الهام والتى تدعمه منذ وضع حجر الأساس فى عام 2002، واعجابها الشديد بما تم انجازه من أعمال في المتحف،الذي يعد إنجازا هاما بما سيضمه من مقتنيات اثرية هامة تعرف الحضارة المصرية بمختلف مراحلها.

وأهدت المتحف كتاب من إصدارات اليونسكو عن حماية التراث غير المادى بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التى يقدمها، إلى جانب دوره المتميز فى خدمة المجتمع المحلى والدولى.
مسؤولة بمكتب يونسكو القاهرة تزور متحف الحضارة لمناقشة التعاون المشترك.. صور
مسؤولة بمكتب يونسكو القاهرة تزور متحف الحضارة لمناقشة التعاون المشترك.. صور
مسؤولة بمكتب يونسكو القاهرة تزور متحف الحضارة لمناقشة التعاون المشترك.. صور
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