AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سلامة الغذاء تلزم مصانع القاهرة الكبرى بالإبلاغ عن جميع المنشآت الغذائية التي تديرها.. مستند

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:36 ص
الهيئة القومية لسلامة
الهيئة القومية لسلامة الغذاء ا
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم، الثلاثاء، منشورا رقابيا ينص على "التزام جميع مصانع إنتاج الغذاء الكائنة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بإخطار الهيئة بجميع المنشآت الغذائية الواقعة تحت إدارتهم قبل نهاية شهر يناير 2020 الجارى.

ودعت الهيئة مصانع إنتاج الغذاء إلى استيفاء البيانات المطلوبة وإرسالها للهيئة على البريد الإلكترونى.

وأكد المنشور أنه لن يسمح بتداول منتجات المصانع التي لم تلتزم بالتسجيل لدى الهيئة اعتبارا من 1 فبراير 2020، وذلك حرصا على صحة المستهلك وتجنبا لطرح منتجات غير صالحة للاستهلالك الآدمي نتيجة تصنيعها في أماكن غير مستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء بالأسواق.

يذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم إنشاؤها عام 2017، بهدف تقديم غذاء سليم وصحي للإنسان والرقابة على السلسلة الغذائية من المزرعة حتى المائدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة المصدرين تضع روشتة زيادة الصادرات ودعم الإنتاج المحلي

المواصفات والجودة تنظم ورشة عمل بالإسكندرية حول دعم قدرات الدستور الغذائي في مصر

عبد العال يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء ونائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية

بشرى .. بدء استلام أوراق تعيين الاطباء البيطريين للعمل بالموانئ والمطارات

نقيب بيطريين البحر الاحمر: العمل في هيئة سلامة الغذاء بـ عقود

دورهيئة سلامة الغذاء في مصر جلسة ختام اليوم الثاني بمعرض فود أفريكا

ترشيحاتنا

بعد اتهامه بالهروب.. حمادة صدقي يطلق 5 قذائف نارية ضد إدارة الهلال السودانى

بدء الأوكازيون الشتوي 27 يناير بأسعار فى متناول المواطن

قلب الموازين.. صدى البلد يحاور شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

انهيار ريم البارودي على الهواء بسبب صورة.. فيديو

هل الأكل على الجنابة يورث الفقر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور