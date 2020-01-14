سلامة الغذاء تلزم مصانع القاهرة الكبرى بالإبلاغ عن جميع المنشآت الغذائية التي تديرها.. مستند

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم، الثلاثاء، منشورا رقابيا ينص على "التزام جميع مصانع إنتاج الغذاء الكائنة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بإخطار الهيئة بجميع المنشآت الغذائية الواقعة تحت إدارتهم قبل نهاية شهر يناير 2020 الجارى.



ودعت الهيئة مصانع إنتاج الغذاء إلى استيفاء البيانات المطلوبة وإرسالها للهيئة على البريد الإلكترونى.



وأكد المنشور أنه لن يسمح بتداول منتجات المصانع التي لم تلتزم بالتسجيل لدى الهيئة اعتبارا من 1 فبراير 2020، وذلك حرصا على صحة المستهلك وتجنبا لطرح منتجات غير صالحة للاستهلالك الآدمي نتيجة تصنيعها في أماكن غير مستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء بالأسواق.



يذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم إنشاؤها عام 2017، بهدف تقديم غذاء سليم وصحي للإنسان والرقابة على السلسلة الغذائية من المزرعة حتى المائدة.