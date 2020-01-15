AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الهيئة العليا لحزب الوفد تعقد اجتماعًا اليوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:18 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب طارق تهامي سكرتير مساعد حزب الوفد، إن الهيئة العليا لحزب الوفد من المقرر أن تعقد اجتماعا اليوم الأربعاء الساعة 3 عصرا ، بحضور كل أعضائها.

وأشار تهامي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتطرق إجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لمسائل إدارية فى الحزب تتعلق بالتنظيم وإجراءات العمل اليومى.

وكانت قد كشفت مصادر داخل الهيئة العليا لحزب الوفد عن أسماء المرشحين في انتخابات أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الوفد حتى الآن، والذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الهيئة العليا للحزب، وهم 5 نواب لرئيس الحزب والسكرتير العام، و6 سكرتارية مساعدة، وأمين صندوق الحزب، والأمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى 4 أعضاء للمكتب التنفيذى.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المرشحين على منصب نواب رئيس الحزب حتى الآن هم؛ حسين منصور وعبد العزيز النحاس ومحمد عبده وخالد قنديل وهانى سرى الدين وعمرو أبو اليزيد وسليمان وهدان، بينما ترشح فقط على منصب السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى، ومن المتوقع أن يفوز بدراوى بمنصب السكرتير العام بالتزكية.

وأضافت المصادر أن المرشحين على منصب سكرتير مساعد الحزب كل من طارق تهامى وكاظم فاضل ومحمد فؤاد وعباس حزين وأنور بهادر وعصام الصباحى، كما ترشح على منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وترشح على منصب أمين صندوق فيصل الجمال، وترشح على منصب أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة.

وأوضحت أن 7 مرشحين ترشحوا كأعضاء للمكتب التنفيذى ليتم اختيار 4 منهم فقط وهم محمد الزاهد وصفوت عبد الحميد وأحمد جاويش ومحمد حلمى سويلم وعيد هيكل وحاتم رسلان.

وتعقد انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد كل عام بدلا من كل 4 سنوات، وذلك بعد ما تقدم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بمقترح بشأن ذلك.

كما تقرر تأجيل إجراء انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد من يوم 15 يناير إلى 1 فبراير، نظرا لانشغال الحزب بعدد من الأمور، كما تقرر فتح باب الترشح في الانتخابات حتى يوم 22 يناير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمعة.. الوفد مع الشباب في محطته الثالثة بالفيوم

طارق تهامي للشباب: حافظوا على مبادئ الوفد

ننشر أسماء المرشحين في انتخابات المكتب التنفيذى بحزب الوفد

ترشيحاتنا

الزمالك ينشر البرومو الجديد لقناة النادي

الجيش السوداني يسيطر على مقر هيئة العمليات في الخرطوم

مدرب بالمنتخب الأوليمبي يحسم الجدل حول انضمام محمد صلاح في طوكيو 2020

ظهرت فجأة .. وثيقة من وزارة العمل اللبنانية لقتيل فيلا نانسي عجرم قد تحسم القضية

هل الصلاة في المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد ؟

ساعات الرعب في الخرطوم.. التفاصيل الكاملة لإحباط تمرد عناصر المخابرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي