الهيئة العليا لحزب الوفد تعقد اجتماعًا اليوم

قال النائب طارق تهامي سكرتير مساعد حزب الوفد، إن الهيئة العليا لحزب الوفد من المقرر أن تعقد اجتماعا اليوم الأربعاء الساعة 3 عصرا ، بحضور كل أعضائها.





وأشار تهامي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتطرق إجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لمسائل إدارية فى الحزب تتعلق بالتنظيم وإجراءات العمل اليومى.





وكانت قد كشفت مصادر داخل الهيئة العليا لحزب الوفد عن أسماء المرشحين في انتخابات أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الوفد حتى الآن، والذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الهيئة العليا للحزب، وهم 5 نواب لرئيس الحزب والسكرتير العام، و6 سكرتارية مساعدة، وأمين صندوق الحزب، والأمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى 4 أعضاء للمكتب التنفيذى.





وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المرشحين على منصب نواب رئيس الحزب حتى الآن هم؛ حسين منصور وعبد العزيز النحاس ومحمد عبده وخالد قنديل وهانى سرى الدين وعمرو أبو اليزيد وسليمان وهدان، بينما ترشح فقط على منصب السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى، ومن المتوقع أن يفوز بدراوى بمنصب السكرتير العام بالتزكية.





وأضافت المصادر أن المرشحين على منصب سكرتير مساعد الحزب كل من طارق تهامى وكاظم فاضل ومحمد فؤاد وعباس حزين وأنور بهادر وعصام الصباحى، كما ترشح على منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وترشح على منصب أمين صندوق فيصل الجمال، وترشح على منصب أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة.





وأوضحت أن 7 مرشحين ترشحوا كأعضاء للمكتب التنفيذى ليتم اختيار 4 منهم فقط وهم محمد الزاهد وصفوت عبد الحميد وأحمد جاويش ومحمد حلمى سويلم وعيد هيكل وحاتم رسلان.





وتعقد انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد كل عام بدلا من كل 4 سنوات، وذلك بعد ما تقدم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بمقترح بشأن ذلك.



