مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 15963 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 5130 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1377 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 493 نقطة.