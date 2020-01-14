محلل سياسي: تركيا بمثابة يد أمريكا في التوغل داخل المنطقة العربية.. فيديو

قال عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي، إنه لا يوجد هناك إمكانية للوصول لنتيجة مع تركيا في الوقت الحالي، موضحا أن تركيا بمثابة يد امريكا في التوغل داخل المنطقة العربية.





وأضاف عبد الحكيم فنوش، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات التي تتم من تركيا هي في الأصل من فعل أمريكا، موضحا أن ليبيا لن تخرج من أزمتها، مادامت امريكا وبعض الدول تغض النظر عن محاولة إيقاف دخول الدواعش والمقاتلين للأراضي الليبية.





وأشار عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي، إلى أن دول المنطقة عليها الإدراك أن ما تم من سيطرة أمريكية في سوريا وباقي الدول العربي، يُراد أن يتم في ليبيا بنفس الطريقة والسياسات.





وأوضح عبد الحكيم فنوش، ضرورة خروج الميليشيات المسلحة والأسلحة من ليبيا في الوقت الراهن، والسماح للجيش الليبي الدخول لطرابلس، مشيرا إلى أنه الطرف الوحيد المسؤول عن الأمن الليبي.



