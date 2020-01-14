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تكنولوجيا

تطبيق Android Auto يحقق 100 مليون تحميل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:01 م
تطبيق Android Auto
تطبيق Android Auto يحقق 100 مليون تحميل
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ندى على

ذكر موقع Android Police أن تطبيق Android Auto قد حقق 100 مليون تحميل على Google Play Store . 

وتطبيق Android Auto هو تطبيق مجانى أطلقته شركة جوجل للمساعدة في استخدام هواتف الأندرويد والتطبيقات المختلفة بسلاسة أثناء القيادة، وتم تصميم التطبيق ليساعد السائقين للتركيز على الطريق، وفى نفس الوقت استخدام الخدمات والتطبيقات المختلفة على هواتف الأندرويد. 

ويربط التطبيق بين تطبيقات مثل Google Home الذى تستطيع من خلاله تنظيم الأمور المتعلقة بالمنزل مثل الأجهزة المنزلية وGoogle drive ، وكذلك خدمة الدفع الإلكترونى Google Pay كما يمكنك الاستماع إلى الموسيقى. 

كما يمكنك توصيل الهاتف بسيارتك من خلال تطبيق Android Auto عن طريق استخدام الشاشة الخاصة بسيارتك مباشرة للتحكم فى جهازك الأندرويد والقيام بالعمليات المختلفة مثل القيام بالمكالمات والرد عليها بالإضافة إلى غيرها من التطبيقات الأخرى. 

ويتميز تطبيق Android Auto بشاشة مبسطة بأزرار كبيرة لسهولة الإستخدام تعرض أهم المعلومات التى قد تفيد السائق مثل أماكن الوصول المقترحة وتوجيهات الطريق عن طريق Google Maps، وكذلك حالة الطقس بالإضافة إلى المواعيد المهمة.
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