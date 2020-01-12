سيقرأ لك مقالات مترجمة بـ42 لغة.. خاصية جديدة من مساعد جوجل.. فيديو

ذكر موقع The Verge أن شركة جوجل قد قامت بإجراء خاصية جديدة على Google Assistant مساعد جوجل على هواتف أندرويد حيث سيستطيع المستخدمين سماع قراءة المقالت المترجمة على مساعد جوجل.
وسيكون على المستخدمين قول "Hey Google" أو مرحبا جوجل وعند وضع مقال معين سيبدأ جوجل في قراءة المقال بصوت عالى باللغة التى تريدها.
والخاصية الجديدة تشمل تحسين خدمة الترجمة وكذلك خدمة الصوت حيث سيصبح الصوت بالنسبة للمستخدمين أكثر قربا للصوت البشرى.
وسيكون مساعد جوجل قادرا على الترجمة والتحدث بأكثر من 42 لغة ،ويعمل الباحثون في جوجل على تحسين الخدمة منذ عام 2015 حيث تم إصدار الخدمة الصوتية من جوجل للمرة الأولى.
وأصبحت خدمة جوجل شبية أكثر بالترجمة الفورية حيث لن يحتاج عديد من المسافرين إلى مترجم فورى حيث أن هذه لخاصية قم باستبدال ضرورة وجود مترجم.
وسيكون على المستخدمين قول "Hey Google" أو مرحبا جوجل وعند وضع مقال معين سيبدأ جوجل في قراءة المقال بصوت عالى باللغة التى تريدها.
والخاصية الجديدة تشمل تحسين خدمة الترجمة وكذلك خدمة الصوت حيث سيصبح الصوت بالنسبة للمستخدمين أكثر قربا للصوت البشرى.
وسيكون مساعد جوجل قادرا على الترجمة والتحدث بأكثر من 42 لغة ،ويعمل الباحثون في جوجل على تحسين الخدمة منذ عام 2015 حيث تم إصدار الخدمة الصوتية من جوجل للمرة الأولى.
وأصبحت خدمة جوجل شبية أكثر بالترجمة الفورية حيث لن يحتاج عديد من المسافرين إلى مترجم فورى حيث أن هذه لخاصية قم باستبدال ضرورة وجود مترجم.