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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:37 م
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، اجتماع مجلس كلية طب الفم والأسنان، بحضور الدكتور عاطف شاكر عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية، وأشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته الكلية في البنية التحتية والتكنولوجية خلال العامين الماضيين بما يخدم العملية التعليمية والبحثية والعلاجية.

وأكد الدكتور الخشت، خلال لقائه بمجلس الكلية، على دعم الجامعة غير المحدود للكلية، لتخريج أطباء أسنان ذوي كفاءة عالية تتماشى مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي في ضوء المعطيات العالمية.

وطالب رئيس الجامعة، مجلس الكلية بوضع خطة بحثية خمسية للكلية في ضوء ربط البحث العلمي بالمشروعات القومية، وضرورة أن تتوافق المشاريع البحثية للكلية مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ورؤية الجامعة في توجيه البحث العلمي ودعمه واستثماره في تنمية الاقتصاد القومي، بهدف الوصول إلى بحث علمي متطور ينمي الاقتصاد القومي ويعزز الخدمات العامة والحكومية، وأن تراعي الخطة البحثية القيم والمبادئ داخل المؤسسات الأكاديمية باعتبارها واحدة من مكونات التخطيط المؤسسي للجامعة.

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ووجه رئيس الجامعة، بتطوير المناهج الدراسية ومواكبة المناهج العالمية في الجامعات التي تقع ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وضرورة عقد درجات علمية مزدوجة مع الجامعات الأكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، كما وجه بتطوير مجلة الكلية لتصبح مجلة دولية، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الدراسات البينية، هي مسألة بالغة الأهمية للتحول لجامعة الجيل الثالث حيث أن جامعات الجيل الثالث لا تعتمد على التخصصات الدقيقة فقط، بل على التخصصات البينية أيضًا، حيث يتميز عصرنا الحالي بانفتاح العلوم وتضافرها، وأصبح كل تخصص مرتبط بشبكة من المعارف والعلوم المحيطة به، إيمانًا بالفائدة المعرفية التي يمكن أن تتحقق بانفتاح العلم وتفاعله مع غيره من العلوم المحيطة به.

وقال الدكتور الخشت، إنه مع التحول نحو جامعة ذكية حققت الجامعة تقدمًا كبيرًا في التحول نحو اللامركزية بنسبة تفوق 60 % في العمل داخل الجامعة، مشيرًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في الإصلاح الإداري وإحداث تغييرات هيكلية.

وافتتح رئيس جامعة القاهرة، عقب مجلس الكلية، تجديدات قسم أشعة الفم والوجه والفكين، ومدرجي مجيد أمين وسعيد فهيم، وتطوير الدور الرابع والخامس، وذلك بعد تجديدهم بأحدث الأجهزة وفق المواصفات العالمية، مشددًا على ضرورة تعزيز نظم الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات والمعامل والعيادات وقاعات التدريس وتجهيزها بأحدث المعدات.
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