جامعة القاهرة تطلق مبادرة خذ كتابا وضع كتابا

تطلق جامعة القاهرة مبادرة (خذ كتابا وضع كتابا ) في فبراير المقبل لتشجيع الطلاب علي القراءة.



وتعد المبادرة عميلة مجانية تشجع على القراءة، فضلا عن ان الموسم الثقافي وندوات تطوير العقل المصري يتم توزيع كتب كبار الكتاب مجانا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة.



ويعد هذا المشروع الثقافي لاقتناء كتب كبار الكتاب مجانا من أكبر المشروعات الثقافية التنويرية التي شهدتها الجامعة.



يذكر ان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد مجددا خلال الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة رفضه مجددا لتحميل الطلاب أو الباحثين في الدراسات العليا أية أعباء مالية إضافية.