AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة تطلق مبادرة خذ كتابا وضع كتابا

الأحد 12/يناير/2020 - 08:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
تطلق جامعة القاهرة مبادرة (خذ كتابا وضع كتابا ) في فبراير المقبل لتشجيع الطلاب علي القراءة.

وتعد المبادرة عميلة مجانية تشجع على القراءة، فضلا عن ان الموسم الثقافي وندوات تطوير العقل المصري يتم توزيع كتب كبار الكتاب مجانا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة.

ويعد هذا المشروع الثقافي لاقتناء كتب كبار الكتاب مجانا من أكبر المشروعات الثقافية التنويرية التي شهدتها الجامعة.

يذكر ان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد مجددا خلال الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة رفضه مجددا لتحميل الطلاب أو الباحثين في الدراسات العليا أية أعباء مالية إضافية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تطلق النسخة الثانية من مسابقة مبادرة «بالعربي»

حصاد 2019 ..مساهمة جامعة القاهرة في المبادرات والحملات القومية

حصاد 2019 | دور متميز لجامعة القاهرة في المساهمة في المبادرات والحملات القومية.. والخشت: المشاركة في النهوض بالمجتمع فريضة وطنية.. إمكانات علمائنا يضفي على مشاركتنا تأثيرًا مجتمعيا

جامعة القاهرة تطلق مسابقة وتشارك في مبادرة لإحياء اللغة العربية

وزيرة الثقافة: نواجه التطرف بالسينما والمسرح والفنون المختلفة.. 38 دولة تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.. ونتعاون مع الدول الأفريقية لتعزيز أواصر المحبة مع دول القارة

جامعة القاهرة تنفي زيادة رسوم اشتراك المكتبات.. وتؤكد: المتداول قرارات سابقة

ترشيحاتنا

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

خالد النبوي ردا على سخرية عمرو أديب من الأهلى: هتاخد الدورى مثلا؟|شاهد

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل شاورما الفراخ على الفحم بالمنزل

انتهاء نقل المرافق.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها في شارع الهرم

شاهد.. سر سيارة السلطان قابوس .. جاء بها إلى الحكم وحملت جثمانه بعد 50 عاما

لكل اسم حكاية.. تاريخ كرموز أقدم مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

AdvertisementS

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

أهم الأخبار.. تطورات خطيرة في قضية فيلا نانسي عجرم.. الوفاق الليبية تخترق وقف إطلاق النار.. محمد صلاح على المائدة مع أصدقائه

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

هل الشقة وقطعة الأرض المتروكة لزواج الأبناء عليهما زكاة | علي جمعة يجيب

فيديو يحصد الملايين .. حيلة عجيبة لتقشير البيض فى دقائق

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

الملوخية بالعيش ولا بالرز .. هنا شيحة تروي معاناتها مع والدتها بسبب الأكل.. فيديو

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

هانى حتحوت يكشف عن أسباب تألق الأهلي محليا وضعف مستواه أفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 190 سنة وعرف بالمرمر والألبستر .. حكاية جامع محمد على بالقلعة ..صور

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد