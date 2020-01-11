سنة الحمار.. سؤال في امتحان آداب تاريخ يثير سخرية رواد السوشيال ميديا

تداول رواد السوشيال ميديا صورة من امتحان مادة تاريخ الدولة العباسية للفرقة الثالثة بكلية الآداب في جامعة القاهرة.





وكان السؤال يتعلق بتفسير فشل الدعوة العباسية.. ولماذا سُميت بـ "سنة الحمار"؟.





وانهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة من ذلك الامتحان.





كما أكد الدكتور "محمد عثمان الخشت"، رئيس جامعة القاهرة خلال تصريحات سابقة عن إعداد تقرير يومي ومفصل عن أعمال الامتحانات في كافة الكليات بالجامعة، بهدف رصد كل أعداد الطلاب الحضور والغياب بالامتحانات، فضلا عن حصر عدد حالات الغش.



