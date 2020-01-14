سوهاج يضم المهاجم الإيفواري يعقوبا كمارا

نجح مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس رئيس النادي ، فى اتمام التعاقد مع المهاجم الايفواري يعقوبا كمارا مواليد ٢٠٠١، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية من دورى القسم الثانى.



ووقع المهاجم الايفوارى على عقود انضمامه لفريق سوهاج في حضور أحمد كشرى المدير الفنى للفريق ، وشريف شعبان مدير الكرة ،ومحمد السلامونى.





يذكر أن مجلس إدارة نادي سوهاج نجح في تعيين أحمد كشري بمنصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا ل محمود رامبو الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من فريق الالومنيوم بنتيجة هدفين دون رد .



ويعاون احمد كشري كلا من شريف شعبان مديرا للكرة واحمد رجب مدرب عام علي .