AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سوهاج يضم المهاجم الإيفواري يعقوبا كمارا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:51 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
نجح مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس رئيس النادي ، فى اتمام التعاقد مع المهاجم الايفواري يعقوبا كمارا مواليد ٢٠٠١، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية من دورى القسم الثانى.

ووقع المهاجم الايفوارى على عقود انضمامه لفريق سوهاج في حضور أحمد كشرى المدير الفنى للفريق ، وشريف شعبان مدير الكرة ،ومحمد السلامونى.


يذكر أن مجلس إدارة نادي سوهاج نجح في تعيين أحمد كشري بمنصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا ل محمود رامبو الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من فريق الالومنيوم بنتيجة هدفين دون رد .

ويعاون احمد كشري كلا من شريف شعبان مديرا للكرة واحمد رجب مدرب عام علي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشري والسكران وصالح ينتظرون الاختبار الأول بالقسم الثاني

محمود نبيل رامبو يقترب من تدريب المنيا

مجدي طلبة مديرا فنيا لـ الحمام خلفا لـ أحمد فكري

استقالة نبيل محمود من تدريب سوهاج في القسم الثانى

بعد رحيل رامبو والجمل.. سوهاج ودكرنس يفتحان خط المفاوضات مع احمد كشري

رسميا.. احمد كشري مديرا فنيا لفريق سوهاج خلفا لـ رامبو

ترشيحاتنا

5 دول استحوذت على صادرات مصر خلال 2019

مقتل 14 شخصا من مرتزقة أردوغان في ليبيا

من عمر يوم حتى 5 سنوات.. تعرف على موعد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تعليق صادم من نيشان على واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم

لماذا تلجأ أغلب المطاعم لوضع الاسبرين على اللحم قبل شوية

مرض خطير يمكن اكتشافه من قبضة أيدينا.. لن تتوقع الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين

وصل إلى الفضاء.. شاهد اندفاع حمم بركان «تال» بقوة إلى السماء

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور