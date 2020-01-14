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توك شو

طريقة عمل مشروب الشيكولاتة البيضاء..فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:45 م
مشروب الشيكولاتة
مشروب الشيكولاتة البيضاء
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قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مشروب الشيكولاتة البيضاء.

وجاءت مقادير عمل مشروب الشيكولاتة البيضاء، كالتالى.

2 كوب لبن
نصف كوب كريم شانتيه خام
نصف كوب شيكولاتة بيضاء
مارشميلو أبيض
صوص كراميل
فانيليا
ملح

ولمعرفة الطريقة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..


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