طريقة عمل مشروب الشيكولاتة البيضاء..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مشروب الشيكولاتة البيضاء.



وجاءت مقادير عمل مشروب الشيكولاتة البيضاء، كالتالى.



2 كوب لبن

نصف كوب كريم شانتيه خام

نصف كوب شيكولاتة بيضاء

مارشميلو أبيض

صوص كراميل

فانيليا

ملح



ولمعرفة الطريقة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..





