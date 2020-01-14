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ثقافة

بعد فوزه بأيام.. محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرض فني عن الحياة بشرق آسيا.. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يتواجد الفنان والمصور الشهير محمد الكعبي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في القاهرة لافتتاح معرضه الفني عن الحياة في شرق آسيا بحضور عدد من الوزراء والسياسيين ووفود من جاليات شرق آسيا بالقاهرة.

ومن المقرر أن يفتتح محمد الكعبي، معرضه الفني 22 يناير الجاري، بجاليري الزمالك للفنون، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي افتتاح "الكعبي" لمعرضه بعد أيام قليلة من فوزه بالمركز الثالث في معرض "باريس للصور 2019"، والذي أعلن عن جوائزه يوم 22 ديسمبر 2019 من العام الماضي بمشاركة 224 فنانا عالميا من 46 دولة لأشهر مصوري الفوتوغرافيا حول العالم بالعاصمة الفرنسية باريس، وحصل محمد الكعبي على جائزة مالية قدرها 5000 دولار لإسهاماته في توثيق الحياة المعيشية في شرق آسيا.

ويعد معرض باريس للصور أحد أكبر المعارض الفنية في عالم التصوير الفوتوغرافي، والذي انطلق لأول مرة في 17 نوفمبر من عام 1997.
بعد فوزه بأيام.. محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرض فني عن الحياة بشرق آسيا.. صور
بعد فوزه بأيام.. محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرض فني عن الحياة بشرق آسيا.. صور
بعد فوزه بأيام.. محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرض فني عن الحياة بشرق آسيا.. صور
بعد فوزه بأيام.. محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرض فني عن الحياة بشرق آسيا.. صور
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