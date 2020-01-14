3 آلاف دعوى قضائية ضده.. فصل جديد لأشهر قضية ديون في السعودية

يواجه رجل الأعمال السعودي معن الصانع نحو 3000 دعوى قضائية جديدة بشأن مطالبات مالية، في فصل جديد من قصة الملياردير السابق صاحب أشهر قضية ديون في المملكة العربية السعودية.



وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية، أن 54 بنكًا، و29 شركة، و2967 موظفا تقدموا بدعاوى لـ"دائرة الإفلاس" بالمحكمة التجارية في الدمام، بشأن مطالبات مالية ضد رجل الأعمال معن الصانع، الذي تجاوزت ديونه 14 مليار ريال.



وسبق أن منعت المحكمة الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه، وأمرته بالإفصاح عن أموال زوجته وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، وفق المصدر ذاته.



وكانت محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.



وتعثرت مجموعة سعد التابعة للصانع، والتي لديها اهتمامات في عدة قطاعات بداية من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، إلى جانب شركة أخرى هي أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في عام 2009، ما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.



وأمضت البنوك السنوات العشر الماضية تلاحق مجموعة سعد، التي تتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مقرا، للحصول على مطالبات قدر مراقبون مطلعون على القضية العام الماضي حجمها بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.



وأُلقي القبض على الصانع في الخبر عام 2017 بسبب التخلف عن سداد ديون تعود إلى عام 2009 عندما تعثرت مجموعة سعد.



وفي أواخر 2017، عينت محكمة تتألف من ثلاثة قضاة كانت قد تأسست لحل النزاع بشأن ديون مجموعة سعد كونسورتيوم باسم تحالف إتقان لتصفية الأصول المملوكة للملياردير من خلال مزادات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة بالمملكة.



وأجرى تحالف إتقان بالفعل ثلاثة مزادات لبيع سيارات ومخازن وعقارات كانت مملوكة للصانع.