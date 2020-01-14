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مرأة

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:16 م
بدون فرن ..كفتة تونا
بدون فرن ..كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم وشكل أقت
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أسماء عبد الحفيظ
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا كفتة التونة وسلطة الكول سلو.

طريقة عمل كفتة تونا :

قدمت الشيف توتا مراد، مقادير كفتة التونة، قائلة إنه بالإمكان استخدام أي نوع من التونة في تحضيرها، بطريقة سهلة وبسيطة.

وأضافت أن المقادير تشمل علبتين من التونة، إضافة إلى ملعقة كبيرة من المايونيز، ومعلقة كبيرة من المسطردة، إلى جانب البصل الأخضر المفروم، والثوم المفروم، والبصل البودر.


وأوضحت أن هذا المقادير يضاف إليها، البطاطس المهروسة، وبشر الليمون، إلى جانب ملح لايت صود سولت، والفلفل الأسود والجنزبيل البودرة والبصل البودرة.


طريقة عمل كفتة التونا السريعة :

تفرم جميع المكونات فى الكبة وتقور وتصبح جاهزة للأكل .

طريقة عمل سلطة الكول سلو :

مكونات سلطة الكول سلو
كرنب أخضر أو أحمر حسب الرغبة
مايونيز
جزر
عسل أبيض
ملح

طريقة عمل سلطة الكول سلو :

قومي بتقطيع الكرنب شرائح صغيرة ثم ضيفيها لها الجزر المبشور، ثم اخلطي المايونيز على المكونات وضيفي لها رشة ملح، ثم ضيفي ملعقتين عسل أبيض .
بدون فرن ..كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم وشكل أقتصادي بدون فرن ..كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم وشكل أقتصادي
بدون فرن ..كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم وشكل أقتصادي بدون فرن ..كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم وشكل أقتصادي
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