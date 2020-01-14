بعد إهمال 30 عاما .. ثلاثيني بورسعيد يدخل أعمال تطوير ورفع كفاءة

يعتبر شارع سعد زغلول بمحافظة بورسعيد والمعروف بشارع الثلاثينى من أهم الشوارع الرئيسية الداخلية للمدينة كونه أحد الشوارع الرئيسية الهامة التى نشأت منذ نشأة المدينة الباسلة أبان حفر قناة السويس .



ويربط الشارع مختلف أحياء بورسعيد بوسط المدينة فى اتجاه الوصول الى معدية مدينة بورفؤاد قادما من طريق دمياط بورسعيد بطول 5 كم تقريبا.



واتخذ الشارع أهمية كبرى منذ سنوات طويلة كونه احد الشوارع الرئيسية المؤدية الى المسجد التوفيقى اقدم مساجد بورسعيد ولما شهده من أحداث متلاحقة فى وقت مقاومة العدوان الثلاثى عام 1956 و سبقه تظاهرات ثورة 19 و تبعته تظاهرات 25 يناير و 30 يونيو .



وشهد شارع الثلاثينى مرور العديد من الزعماء ورؤساء مصر خلال زيارتهم لبورسعيد تقدمهم سعد باشا زغلول خلال توجهه لمغادرة مصر فى المنفى لذا اطلق على الشارع اسم زعيم الامة كما شهد عبور موكب الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال زيارته لبورسعيد .



وبمرور الزمن و تعاقب السنوات أهملت الحكومات المتعاقبة رفع كفاءة شارع الثلاثينى برغم ما يشهده من ضغط يومى سواء من المواطنين سكان بورسعيد فى رحلات ذهابهم وعودتهم لعملهم أو لقضاء متعلقاتهم و احتياجاتهم من الأسواق بالإضافة إلى ضغط الزوار خلال تحركاتهم للوصول إلى أسواق الحميدى والتجارى لشراء البضائع منها .



ونظرا لاهمية الشارع التاريخية أصدر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرار بسرعة البدء فى رفع كفاءة شارع الثلاثينى ضمن خطة تطوير شوارع المدينة الرئيسية .



وبدأت شركة الفتح للمقاولات برئاسة المهندس طارق نوفل إحدى الشركات التابعة لشركة وادى النيل أعمالها فى رفع كفاءة الشارع من خلال عدة مراحل بطول 5 كم مرورا بأحياء الزهور و المناخ والعرب والشرق .



وأكد نوفل أن اعمال التطوير شملت اعمال توسعة للشارع بمدخل بورسعيد الغربى بطريق دمياط بورسعيد مرورا بالمنطقة الموازية بقرية الفيروز السياحية المملوكة للمحافظة وهى المنطقة الت مر منها موكب الرئيس خلال زيارته الاخيرة لبورسعيد لافتتاح مستشفى النصر للأطفال .



وأضاف نوفل ان الاعمال امتدت بنطاق حى المناخ وشهدت أعمال توسعة في عدة مناطق كان اهمها تحويل الطريق الى اتجاه واحد بنطاق مستشفيات الحميات و النساء و ال سليمان ومسجد مريم بما سمح بخلق انسياب مرورى فى المنطقة الأكثر ازدحاما فى السابق على مدار 24 ساعة متواصلة .



وشدد نوفل أن الأعمال بدأت الآن بنطاق حى العرب وهى المنطقة الأكثر تكدس بالمواطنين والمحصورة من شارع أسوان وحتى شارع محمد على والتى شهدت عمليات توسعة بمنطقة محلات سعد زغلول ورفع كفاءة توسعات و انشاء بارك للسيارات بمنطقة المثلث التى تعتبر ملتقى سعد زغلول و صفية زغلول او كما يطلق عليهم البورسعيدية الثلاثينى واوجيني .



ولفت نوفل إلى أنه فور الانتهاء من اعمال الرصف بنطاق حى العرب سيتم البدء فى المنطقة المحصورة من شارع محمد على الى شارع ممفيس وهى ما ستشهد أعمال رصف ورفع كفاءة .



وقال نوفل فى تصريحات خاصة أن أعمال الرصف ورفع الكفاءة تبدأ عقب انتهاء أعمال البنية التحتية و المرافق بالشارع ذاته او بالشوارع العمودية الرابطة معه وفق تعليمات محافظ بورسعيد و التشديد منه على التنسيق بين الجهات المعنية لعدم استحداث اى أعمال بعد انتهاء رصف الطبقة الاسفلتية النهائية ومحاسبة كل من يخالف ذلك حفاظا على المال العام للدولة .



يذكر أن اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أصدر قرار برفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية و الفرعية للمحافظة واعتمد مخطط لتحويل المسارات المرورية لإحداث سيولة مرورية بالمحافظة وتجميل واجهات العمارات السكنية والشوارع والجزر الوسطى وزرع أعمدة ديكورية لإضفاء جو جمالى يرتقي بمكانة بورسعيد بين البلدان السياحية .



