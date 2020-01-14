ألمانيا تدعو حفتر والسراج للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

دعت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا، المزمع عقده على مستوى القمة يوم الأحد المقبل.



وذكر مجلس الوزراء الألماني -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" أن المستشارة أنجيلا ميركل قررت بعد تنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "عقد مؤتمر حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات"، بمشاركة مصر، روسيا، الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، الجزائر، الإمارات، جمهورية الكونغو، وتركيا، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.



وأشار البيان إلى أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والجنرال خليفة حفتر مدعوان إلى برلين هما الآخران".



ولفتت الحكومة إلى أن ألمانيا تجري، منذ سبتمبر الماضي، مشاورات حول ليبيا، دعما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومبعوثه الخاص غسان سلامة، لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في هذا البلد.