الجيش الليبي: لن نقبل باستفادة الميليشيات من وقف إطلاق النار

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش لن يقبل بشرعنة الاتفاقات بين حكومة الوفاق وتركيا.



وأضاف خالد المحجوب، في تصريحات لقناة سكاي نيوز، أن الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية.



وأِشار مدير التوجيه المعنوي بالجيش أن الجيش الوطني الليبي لن يقبل بوجود الميليشيات أوأن تستفيد من وقف إطلاق النار.



وكانت مصادر في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد ذكرت أن قائد الجيش، المشير خليفة حفتر،تلقى دعوة رسمية من ألمانيا لحضور مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يناير الجاري، مؤكدا أنه لم يصدر رد رسمي على الدعوة حتى الآن.



وكانت مباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.



وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الاثنين، أن أطرافا في النزاع الليبي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن المشير خليفة حفتر، طلب مهلة حتى اليوم الثلاثاء لدراسة الاتفاق والتوقيع عليه.