AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ التخلص من الروتين والملل.. 6 خطوات لتجديد منزلك بدون تكاليف

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:31 ص
خطوات لتغيير ديكور
خطوات لتغيير ديكور المنزل
Advertisements
نهى هجرس
تحاول كل امراة في صنع جو جديد و مختلف في منزلها لإضفاء روح البهجة على اسرتها، ولذلك نقدم لكى أسهل وأرخص الحيل التى تساعدك فى تجديد منزلك.

1- وضع النباتات الخضراء في أركان المنزل لأضافة جو مبهج وطبيعي، فالطبيعة واللون الأخضر يساعدان على تقليل التوتر، والشعور بالراحة وتحسين المزاج.

2- التخلص من الكراكيب والأشياء غير المستخدمة الكراكيب والفوضى من أكثر الأشياء، التي تبعث على الشعور بالضيق والازدحام في أرجاء المنزل، وتتسبب في زيادة الشعور بالضغط والتوتر.

3- تخصيص مكان للاسترخاء في المنزل خصصي ركنًا داخل المنزل للخلود إليه عند الرغبة في الاسترخاء والشعور بالراحة والانفصال لبعض الوقت عن العالم الخارجي، يمكنك الاستعانة بتركيب أحد الأرفف في هذا المكان، للاحتفاظ بالكتب أو المذكرات أو غيرها من الأشياء، التي تلجئين إليها عند رغبتك في تهدئة أعصابك والبعد عن أي ضغوط.

4- دهان الجدران بالألوان اعتمدي الألوان المبهجة على جدارن منزلك و التي تبعث فيكي الحيوية و النشاط و تعطي احساس الفرحة.

5- تغيير قطع بسيطة في أثاث المنزل كل فترة يمكنك اللجوء إلى تغيير أماكن بعض قطع الأثاث في المنزل ونقلها إلى غرفة أخرى، أو يمكنك استبدال هذه القطع وتجديدها بقطع أخرى أو الاستغناء عنها نهائيًا، ما يمنح منزلك شكلًا جديدًا يشعرك بالتجديد.


6- تغيير وحدات الإضاءة من أبسط التغييرات، التي يمكنك اعتمادها في ديكور منزلك، هو تغيير أشكال وحدات الإضاءة، يمكنك
الاستعانة بأفكار لوحدات إضاءة حديثة وتصميمها لتعطي شعورًا بتوسيع مساحة المنزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اطرد الذباب فورا من منزلك بخليط طبيعي من الفاكهة والأعشاب

الاستثارة الذهنية والنمو والتطور الإنساني

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

لمنزل مبهج .. 25 صورة لـ ديكورات على الطراز المكسيكى

طرق الإقلاع عن التدخين نهائيا.. 13 خطوة تخلصك من النيكوتين

طرق الاقلاع عن التدخين .. 40 خطوة تخلصك من التبغ أغربها الزنجبيل والماء

ترشيحاتنا

تركيا تتراجع.. مستشار أردوغان: عودة العلاقات مع مصر لا تقدر بثمن.. والقدر سيجمعنا

حملة تنمر على حمادة هلال ب تويتر .. تعرف على السبب

كل ما تود معرفته عن إليو بادجي مهاجم الأهلي القادم .. فيديو

خليفة حفتر يبلغ روسيا 3 شروط لاستئناف المفاوضات مع حكومة الوفاق.. ما هي؟

أسباب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو.. فيديو

لأول مرة .. وزير التموين يكشف تفاصيل عن حياته الشخصية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي