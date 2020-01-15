لـ التخلص من الروتين والملل.. 6 خطوات لتجديد منزلك بدون تكاليف

تحاول كل امراة في صنع جو جديد و مختلف في منزلها لإضفاء روح البهجة على اسرتها، ولذلك نقدم لكى أسهل وأرخص الحيل التى تساعدك فى تجديد منزلك.



1- وضع النباتات الخضراء في أركان المنزل لأضافة جو مبهج وطبيعي، فالطبيعة واللون الأخضر يساعدان على تقليل التوتر، والشعور بالراحة وتحسين المزاج.



2- التخلص من الكراكيب والأشياء غير المستخدمة الكراكيب والفوضى من أكثر الأشياء، التي تبعث على الشعور بالضيق والازدحام في أرجاء المنزل، وتتسبب في زيادة الشعور بالضغط والتوتر.



3- تخصيص مكان للاسترخاء في المنزل خصصي ركنًا داخل المنزل للخلود إليه عند الرغبة في الاسترخاء والشعور بالراحة والانفصال لبعض الوقت عن العالم الخارجي، يمكنك الاستعانة بتركيب أحد الأرفف في هذا المكان، للاحتفاظ بالكتب أو المذكرات أو غيرها من الأشياء، التي تلجئين إليها عند رغبتك في تهدئة أعصابك والبعد عن أي ضغوط.



4- دهان الجدران بالألوان اعتمدي الألوان المبهجة على جدارن منزلك و التي تبعث فيكي الحيوية و النشاط و تعطي احساس الفرحة.



5- تغيير قطع بسيطة في أثاث المنزل كل فترة يمكنك اللجوء إلى تغيير أماكن بعض قطع الأثاث في المنزل ونقلها إلى غرفة أخرى، أو يمكنك استبدال هذه القطع وتجديدها بقطع أخرى أو الاستغناء عنها نهائيًا، ما يمنح منزلك شكلًا جديدًا يشعرك بالتجديد.





6- تغيير وحدات الإضاءة من أبسط التغييرات، التي يمكنك اعتمادها في ديكور منزلك، هو تغيير أشكال وحدات الإضاءة، يمكنك

الاستعانة بأفكار لوحدات إضاءة حديثة وتصميمها لتعطي شعورًا بتوسيع مساحة المنزل.