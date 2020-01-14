ببنطلون جلد أسود.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نيرمين ماهر بإطلالة جذابة بارتدائها بنطلون جلد اسود ونسقت معه بستره أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.





يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.



