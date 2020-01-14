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فن

حملة تنمر على حمادة هلال ب تويتر .. تعرف على السبب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:14 م
حماده هلال
حماده هلال
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احمد ابراهيم
تعرض الفنان حماده هلال لحملة سخرية وتنمر من قبل عدد من متابعي تويتر بسبب تسمية نفسه في تعريف البروفايل الخاص به " مطرب ومغني"وهو ما اثار الجدل.

وعلى هذا الاساس تصدر حماده هلال لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر ، وتساءل الكثيرين " ازاي مطرب ومغني".

وكانت اغنية تشرب شاي لحماده هلال التي طرحها مؤخرا حققت نجاحا كبيرا .

وشارك حماده هلال في سباق المارثون الرمضاني السابق بمسلسل ابن الاصول.
حملة تنمر على حمادة هلال ب تويتر .. تعرف على السبب
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حملة تنمر على حمادة هلال ب تويتر .. تعرف على السبب

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