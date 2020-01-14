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اقتصاد

فاينانشيال تايمز: 50% زيادة بإنتاج سنتامين من منجم السكري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:29 م
مايكل عياد

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، إن البيانات الإيجابية الخاصة باستحواذ شركة إنديفور للتعدين علي شركة سنتامين الاسترالية صاحبة الإمتياز في منجم السكري المصري، خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ معتبرة أن شكلت ضغوطا علي " إنديفور".

ذكرت الصحيفة في تقرير صادر لها اليوم، إنه بنهاية العام الماضي، رفضت سنتامين عرضا بقيمة 1.9 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهمها من شركة إنديفور، وقالت إن العرض لم يتضمن فائدة حقيقية لمساهميها.

وكان أمام إنديفور مهلة حتى اليوم الثلاثاء "14 يناير الحالي" لتقديم عرض الاستحواذ المنتظر.

و خلال 2019 بالكامل، أنتجت سنتامين 480.5 ألف أوقية ذهب من منجم السكري بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2018.
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