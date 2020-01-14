خليفة حفتر يبلغ روسيا 3 شروط لاستئناف المفاوضات مع حكومة الوفاق.. ما هي؟

ذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، شروط المشير خليفة حفتر من أجل التفاوض على الوضع في ليبيا والتي أبلغ بها روسيا.





وقالت المصادر إن حفتر أبلغ روسيا بشروط استئناف المفاوضات، وقرر تلبية دعوة حضور مؤتمر برلين.





وأوضحت أن حفتر اشترط مهلة زمنية لتسليم سلاح الميليشيات بالكامل ولجنة مع الأمم المتحدة للإشراف على نزع سلاح الميليشيات.





وأكدت المصادر أن حفتر أبلغ روسيا رفضه أن تلعب تركيا دور الوسيط في ليبيا.





وغادر المشير حفتر قد غادر العاصمة الروسية، موسكو، دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.





وكان مصدر عسكري ليبي، قد صرح لـ"العربية" بأن "حفتر سيشترط حل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوات حكومة الوفاق، المتنازعتين منذ أشهر على العاصمة طرابلس".





وأضاف: "حفتر لن يوقع على الاتفاق إذا لم يتم تعديله، بإضافة بند ينّص على حل المليشيات وتفكيكها ونزع أسلحتها، لأّنه لا يعترف بها، ولا يرى استقرارا في ليبيا؛ إلاّ بعد التخلّص منها".



