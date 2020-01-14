السفارة السعودية في الخرطوم تصدر بيانا بشأن تمرد المخابرات السودانية

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في السودان بيانا بشأن الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم.





وقال الحساب الرسمي للسفارة في الخرطوم، "تطلب السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن المواقع التي تشهد عمليات أمنية من السلطات السودانية".





وكانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني قد أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.





وأشار بيان صادر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".



