شتاء قارس.. أمطار غزيرة تضرب المدن الساحلية في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، سقوط أمطار خفيفة بقرى مراكز المحافظة وغزيرة بالمدن الساحلية؛ بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية من موجة نوة الفيضة الكبرى؛ وتسبب ذلك فى توقف حركة البيع والشراء بالمحال التجارية وخلو الشوارع من المارة.





ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بانتشار جميع فرق معدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ، والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة لليوم السادس على التوالى، حيث تعمل أكثر من 470 معدة وطاقما بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة.





وأمر المحافظ، بتكثيف تلك الأعمال والجهود وخاصة بنطاق المدارس والطرق المؤدية إليها لتذليل العقبات وللتيسير على أبنائنا الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات اليوم.





كما شدد المحافظ على التدخل فورا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين وحلها، مؤكدا استمرار العمل على مدى الساعة وتواجد جميع المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدى الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولا بأول.





ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ 24 ساعة، بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى و مجابهة موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة مع استمرار أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.