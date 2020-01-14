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حوادث

أولى جلسات طعن قتلة الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.. أول أبريل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
حددت محكمة النقض جلسة أول أبريل المقبل لنظر أولى جلسات طعن راهبين في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، حكمًا بإعدام المتهمين في قضية قتل الأنبا «إبيفانيوس» أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، بإجماع الآراء وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وسبق أن قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.

وترجع أحداث الجريمة إلى العثور على جثة الأنبا إبيفانيوس مقتولًا بدير الأنبا مقار في وادي النطرون صباح يوم الأحد الموافق 29 يوليو الماضي، وأصدر البابا تواضروس قرارا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة فيما جرى نقل 6 رهبان من دير أبو مقار لضبط الرهبنة توفي أحدهم وهو الراهب زينون المقاري في دير المحرق بأسيوط.
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