مكالمة تثبت بناء سد النهضة خلال فترة الفوضى في أعقاب 2011 وحكم الإخوان.. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مكالمة هاتفية لـ محمد أبو الغار بقناة الجزيرة الإرهابية عام 2011، وتحدث فيها عن تفاصيل زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية إلى إثيوبيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أبو الغار أكد في المكالمة أن الجانب الإثيوبي كان يذكر الرئيس الأسبق حسني مبارك بسوء لأنه منع بناء سد النهضة من الأساس.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، إثيوبيا كانت تشتم مبارك وعمر سليمان لأنهما منعا بناء السد حتى عام 2011 ولكن مع فترة الفوضى من 2011 وحتى 2013 تم وضع حجر الأساس لسد النهضة.



