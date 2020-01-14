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مكرم محمد أحمد: لا خيار أمام إثيوبيا سوى التوافق مع مصر بشأن سد النهضة .. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:43 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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نورهان رأفت
قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخصوص المفاوضات المصرية الإثيوبية، إن من الواضح وجود تعنت من قبل الجانب الإثيوبي ، موضحا أن إثيوبيا تقوم بحالة تضليل واسعة بعدم اهتمام الشعب المصري بقضية سد النهضة.

وأكد مكرم محمد أحمد خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، أن مصر لم تطالب في المفاوضات، سوا بـ ملء السد بشكل أسرع، وفي حالة الجفاف طالبت بتخزين 80 في الميه فقط للتوازن بين احتياجات الشعبيين.

وأشار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق إلى إنه ليس من العدل اذا حصل جفاف أن تحمل مصر وحدها نتيجته، ولكن تتوزع المسؤولية بنفس القدر على جميع دول حوض النيل.

وأوضح مكرم محمد أحمد، أن إثيوبيا دائما تستخدم حقائق ومعلومات مغلوطة لشوشرة الموقف المصري، وزعزعة المفاوضات بشأن القضية وكسب المزيد من الوقت.

وتابع مكرم محمد أحمد، أن لا حل لاثيوبيا سوى التوافق مع مصر بشأن السد، موضحا ان إثيوبيا تعلم جيدا أن أي مخرج للأزمة يأتي بالتوافق في الأساس مع مصر.
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