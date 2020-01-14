لا تراجع عن حقوقنا.. أحمد موسى: اجتماع واشنطن يحسم مفاوضات سد النهضة ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع واشنطن حاسم بشأن مفاوضات سد النهضة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لها موقف واضح تجاه ملف سد النهضة، وبيان وزارة الخارجية، أكد أن الاجتماعات تتضمن لقاءات مطولة بين الجانب المصري والأمريكي.





وتابع الإعلامي أحمد موسى "تم شرح الرؤية المصرية لـ قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتم عقد لقاء مع وفود الدول الثلاث، وتم التباحث حول الأسس والروابط الفنية حول ملء وتشغيل سد النهضة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه "القضية ليست سهلة والمفاوضات ليست سطحية ويبدو أن الجانب الإثيوبي مصر على موقفه من ملء سد النهضة"، مؤكدًا "لدينا ثقة كبيرة في المفاوض المصري ولا تراجع عن حقوقنا".