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وزير التموين: «أنا مش باخد السلع التموينية علشان معنديش بطاقة»

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:17 م
وزير التموين
وزير التموين
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يذهب إلى مسقط رأسه في الشرقية ويكون حريصا على حضور المآتم والأفراح ليجامل أهالي أبو كبير. 

وأضاف الوزير خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، إنه سافر إلى باريس عام 1978 وحصل على الدكتوراه، ورزق بطفلين وأصبحا مهندسين في مجال الاتصالات خريجي جامعة القاهرة. 

وأشار الوزير، أنه قضى إجازة رأس السنة مع أولاده في الولايات المتحدة؛ مرددا: «العلاقة مع أحفادي جميلة بيحبوا جدو على».

وأكد الوزير، أنه دائما حريص على وضع المنتجات التموينية التي يستعملها المواطنين في مكتبه، ليتابع عمليات الغش التجاري دائما؛ مرددا: «أنا مش باخد السلع التموينية في البيت علشان معنديش بطاقة تموين».
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