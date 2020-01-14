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محافظات

هطول أمطار غزيرة على قرى ومدن كفر الشيخ

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:29 م
أمطار غزيرة على قرى
أمطار غزيرة على قرى ومدن كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس.

واضطر السائقون وقائدو المركبات على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ، والإسكندرية إلى تقليل السرعات على الطريق، حرصًا على سلامتهم.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، برفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع.

ودفعت الوحدات المحلية في عدد من القرى والمدن بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار والوحل من الشوارع حرصًا على عدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.
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