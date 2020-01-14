هطول أمطار غزيرة على قرى ومدن كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس.





واضطر السائقون وقائدو المركبات على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ، والإسكندرية إلى تقليل السرعات على الطريق، حرصًا على سلامتهم.





ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، برفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع.



