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رياضة

محمد فضل يكشف تفاصيل بشأن مباراة السوبر وتقنية الـ VAR .. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:33 ص
محمد فضل
محمد فضل
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عمرو ابوبكر
قال محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن من المهام الثقيلة على اتحاد الكرة تنفيذ تقنية الـ VAR، وتعتبر من أهم ما سيقدّمه اتحاد الكرة في الفترة المقبلة. 

وأضاف "فضل" خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت، أن قرار توحيد "كرة القدم" في الملاعب المصرية أمر بسيط للغاية، من الممكن أن تسدّد مدفوعات وتشتري كرة موحدة؛ ولكن الأمر غير ما يتوقعه البعض.

وتابع: "من الطبيعي أن نوحّد الكرة، ولكن غير الطبيعي هو عدم وجود رُعاة جيدين لهذه الكرة، فلابد من وجود كرة مميزة لوجود راعٍ مميز لزيادة وتطوير كل ما هو في كرة القدم المصرية. 

وكشف "فضل" عن رحلته هو وبعض مسئولي اتحاد الكرة الى ثلاث دول لاختيار ملعب لإقامة مباراة السوبر المصري، حتى استقروا عند ملعب هزاع بن زايد ويوم 20-2-2020.

وأشار الى أن يوم 20-2-2020 هو يوم مميز، وكما ركّز الاتحاد في هذا الأمر، ركّز في كل الأمور المرتبطة بالسوبر المصري لكي تصبح مميزة مثله تمامًا.
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