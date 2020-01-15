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أخبار العالم

إطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:46 ص
اطلاق نار بولاية
اطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
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رحيم يسري
أكد مسؤولون أمريكيون، إصابة طالب واحد على الأقل، في إطلاق على مدرسة ثانوية بولاية تكساس، ولا يزال المشتبه به طليقا، وفقا لوكالة "اسوشيتد بريس".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن طواقم الطوارئ حاولت القيام بإنعاش قلب الطالب،قبل نقله إلى سيارة إسعاف خارج مدرسة بيلاير الثانوية.

وحذرت السلطات المحلية، المواطنين، قائلة إن المشتبه به ما زال طليقا، ونصحت المقيمين بتجنب المنطقة المحيطة بالمدرسة، أو بالبقاء في منازلهم.
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