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فن

تريلر جديد لفيلم Black widow لـ سكارليت جوهانسون .. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:31 ص
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
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شروق ابراهيم
طرحت استديوهات مارفل، تريلر جديد لفيلم Black widow للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الفيلم من بطولة سكارلت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داونى جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

وتدور أحداث فيلم Black Widow عند الولادة، حيث تعطى الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الـ"كى جى بى"، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

فيلم Black Widow المستقل عن رومانوفا، يدور فى الولايات المتحدة بعد 15 عامًا من سقوط الاتحاد السوفيتي.

على جانب آخر يعد Black Widow أول أفلام سكارليت جوهانسون التى تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهي الوحيدة في أبطال العمل التى لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة.
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