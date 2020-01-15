تريلر جديد لفيلم Black widow لـ سكارليت جوهانسون .. فيديو

طرحت استديوهات مارفل، تريلر جديد لفيلم Black widow للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون عبر قناتها بموقع يوتيوب.





الفيلم من بطولة سكارلت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داونى جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.





وتدور أحداث فيلم Black Widow عند الولادة، حيث تعطى الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الـ"كى جى بى"، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.





فيلم Black Widow المستقل عن رومانوفا، يدور فى الولايات المتحدة بعد 15 عامًا من سقوط الاتحاد السوفيتي.



