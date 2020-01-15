طائرة أمريكية تتخلص من الوقود على مدرسة ابتدائية.. فيديو

فتح المسئولون في مقاطعة لوس أنجلوس تحقيقًا أن قامت طائرة بإلقاء وقود الطائرات، الثلاثاء، على أحد الملاعب، حيث كانت في طريقها إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح طفيفة.





وقال مسئولو إدارة مكافحة الحرائق في لوس أنجلوس ، إنهم استجابوا لحريق في مدرسة ابتدائية في بارك أفنيو بضاحية كوداهي بعد أن قامت الطائرة على ما يبدو بإلقاء الوقود أثناء توجهها إلى المطار، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".





وذكر مسؤولون أن 20 نحو طفلا و 11 من البالغين اشتكوا من إصابات طفيفة، مؤكدين أنه لم يتم نقل أي شخص إلى المستشفى ولم يتم إجراء عمليات إجلاء.





من جانبه، قال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إن الرحلة رقم 89 من دلتا ايرلاينز أعلنت حالة الطوارئ بعد مغادرتها المطار ، ثم عادت إلى المطار و"هبطت دون أي حادث".





ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، فإن إجراءات التخلص من وقود للطائرات التي تسافر من أو إلى أي مطار رئيسي في الولايات المتحدة، تستدعي إلقاء الوقود على المناطق المحددة غير المأهولة بالسكان، وعادة ما يتم على ارتفاعات أعلى حيث يمكن للوقود أن يتشتت قبل أن يصل إلى الأرض.



