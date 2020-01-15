إصابة 3 أشخاص بالرصاص في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي والمستشفى العام، 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية، إثر مشاجرة بينهم بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض ميراث بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بين كل من "طرف أول" فرج.أ.م، 25 عاما عامل مصابًا بطلق ناري فتحة دخول بالكتف الأيسر، شقيقه محمد، 29 عاما عامل مصابًا بطلق ناري فتحة دخول بالكتف الأيمن وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، طرف ثان "فتحي.م.س" 44 عاما عامل، مصابًا بطلق ناري فتحة دخول بالساعد الأيسر وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.



انتقلت قوات الشرطة وتم القبض علي طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية آلية و3 طلقات وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار.



وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإطلاق أعيرة نارية مما أدي لحدوث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.تحرر محضر بالواقعة.

