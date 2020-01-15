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أخبار العالم

وزير جيش إسرائيل يقرر إنشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:41 ص
وزير جيش إسرائيل
وزير جيش إسرائيل يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
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سمر صالح
كلف وزير جيش الاحتلال نفتالي ببينت ما يسمى الإدارة المدنية بانشاء 7 محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية إلى جانب توسيع 12 محمية موجودة خاصة في مناطق (C) .

ونقلت المواقع العبرية ان قرار بينيت جاء باتباع الاجراء الاداري رغم عدم موافقة الجانب السياسي.

وسيتم فتح المحميات الجديدة أمام الجمهور من قبل هيئة الطبيعة والمتنزهات الاسرائيلية، وسيتم الإعلان عن المحميات الجديدة السبعة.

وفي الوقت نفسه ، سيتم توسيع 12 محمية سابقة وقالت القناة السابعة العبرية ان سيتم تقديم إشعار للسلطة الفلسطينية بذلك.

وقال بينيت: "اليوم نعطي قوة كبيرة إلى أرض إسرائيل ونواصل تطوير المستوطنات وتوسيعها في المنطقة (ج) بالأفعال، وسوف نوسع المواقع الموجودة ونفتح أماكن جديدة أيضًا.".

وتابع قائلا" أدعو جميع مواطني إسرائيل للقدوم للضفة الغربية لاستمرار المشروع الصهيوني ".
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