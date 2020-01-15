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رياضة

تسريب وتمويه.. أحمد شوبير يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع المهاجم الجديد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة عن تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأربعاء أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سافر في رحلة أوروبية من أجل التفاوض مع أكثر من مهاجم اجنبي لضمه للنادي الأهلي هذا الشتاء.

وشدد أحمد شوبير على أن أمير توفيق كان في بلغاريا للتفاوض مع الجامبي علي سوي مهاجم فريق سيسكا صوفيا، وكان قريبا من إنهاء التفاوض معه، الا أن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة.

واشار نائب رئيس الاتحاد السابق الي ان مطالب الفريق البلغاري المبالغ فيها هي سبب فشل الصفقة، حيث طالب بالحصول على 5 ملايين دولار من اجل الاستغناء عن الجامبي علي سوي.

واضاف:" أمير توفيق غير وجهته الي النمسا للتفاوض مع احد المهاجمين باحد الفرق في النمسا لضمه إلى النادي الأهلي.

وأكد أحمد شوبير أن من عادة النادي الأهلي هو تسريب بعض الأسماء لتمويه الإعلام من أجل التفاوض مع لاعب آخر.
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