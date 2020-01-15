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حوادث

شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا عقب احتجازه داخل غرفته

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجحت فرق الانقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل غرفته بالشروق .

تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز طفل داخل غرفته بمسكن عائلته الكائن بدائرة قسم شرطه الشروق، ويتعذر خروجه لصغر سنه.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين إحتجاز (طفل – 3 سنوات) بداخل غرفته، وتم التقابل مع والد الطفل، وتمكنت القوات من فتح باب الغرفة بإستخدام معدات الإنقاذ وإستخراج الطفل من الداخل بحالة صحية جيدة.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الحماية المدنية لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.
شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا عقب احتجازه داخل غرفته
شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا عقب احتجازه داخل غرفته
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