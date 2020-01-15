أوقاف المنيا تنظم ندوات توعوية وتثقيفية حول "مخاطر الإدمان"

تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا ندوات تحت عنوان (أنت أقوى من المخدرات) خلال أربع أيام على مستوى مراكز المحافظة، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء.



وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن الندوات يحاضر فيها قيادات الدعوة بالمديرية والسادة الأئمة على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار تثقيف وتوعية أبناء المحافظة بمختلف المراحل العمرية بمخاطر الإدمان وغرس روح المواطنة وروح التسامح والقيم والتعايش السلمي وقبول الآخر بما يحقق الأمن الفكري وإيجاد جيل واعي مدرك لأهمية الوطن والتصدي لأي صعوبات وتحديات تواجههم.



وأضاف أن الندوة الأولى عقدت اليوم "الأربعاء" بقاعة مجلس مدينة مغاغة (قاعة نفرتيتي) بالتعاون مع إدارات (العدوة– برطباط - الشيخ مسعود- مغاغة – بنى مزار)، والندوة الثانية تعقد يوم الاثنين المقبل بقاعة مجلس مدينة سمالوط بالاشتراك مع إدارات (صندفا – مطاى- حلوة – منقطين – سمالوط ) في تمام العاشرة صباحا.



كما تعقد الندوة الثالثة يوم الثلاثاء القادم بالمركز الثقافى الاسلامى بالمنيا في تمام العاشرة صباحًا بالتعاون مع إدارات ( دمشير – المنيا الجديدة – المنيا القديمة – صفط الخمار – بنى عبيد )، والندوة الرابعة بمركز ملوى يوم الأربعاء المقبل بقاعة مجلس مدينة ملوى بالتعاون مع 5 إدارات ( دروة – أبوقرقاص – ملوى – دلجا- ديرمواس).