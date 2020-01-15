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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ شبرا الخيمة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:57 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى
أصيب 7 أشخاص، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، أمام مزلقان الشرقاوية، بشبرا الخيمة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا، من العقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث المرور، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام مزلقان الشرقاوية.

وانتقلت على الفور قوة أمنية، وسيارات الإسعاف، وونش إنقاذ تابع لمرور شبرا الخيمة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب أمام مزلقان الشرقاوية؛ بسبب السرعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى قليوب العام، لإسعافهم.

وجرى رفع السيارة ونقلها إلى جانب الطريق، وفتح الطريق أمام السيارات.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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